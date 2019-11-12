أكاديمية لهواوي في جامعة الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة هواوي العالمية، لإنشاء أكاديمية هواوي بالجامعة، لتقديم شهادات وبرامج هواوي الاحترافية، ودعم التدريب للطلاب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تماشيا مع أهداف الجامعة الاستراتيجية في ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

ومثل الجامعة في الاتفاقية التي وقعت أمس بالمقر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شنجن في الصين، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، فيما مثل جانب الشركة نائب رئيس شركة مايك وانغ، بحضور نائب رئيس الشركة للتواصل والعلاقات العامة بمنطقة الشرق الأوسط سبيس لي، ومدير الموارد البشرية لهواوي في المملكة فيصل العتيبي.

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وتنص الاتفاقية على قيام شركة هواوي بتجهيز معامل متخصصة بأحدث التقنيات لتقديم برامج هواوي الاحترافية، والتعاون في الخطط المستقبلية للجامعة للتحول الرقمي، لتكون جامعة الملك عبدالعزيز أول جامعة ذكية بالمملكة.

وناقش الجانبان التعاون في الخطط المستقبلية للجامعة للتحول الرقمي لتكون جامعة الملك عبدالعزيز أول جامعة ذكية بالمملكة، لتطوير مهارات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنية الجيل الخامس، والتأكيد على أهمية التحالف وتعزيز العلاقة بين الجامعة والشركة للقيام بالأبحاث المشتركة لدعم البحث والتطوير.

وخلال برنامج الزيارة تجول وفد الجامعة في المقر الرئيسي للشركة، حيث اطلع على التقنيات والحلول المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، فيما سيشارك وفد الجامعة في منتدى تطوير الموهبة الرقمية الذي سيناقش المستجدات في تطوير وتأهيل القدرات البشرية في تقنية الجيل الخامس.