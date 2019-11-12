القتل تعزيرا لمهرب مخدرات بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالمدعو علي محسن كاظم حسن (بحريني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي محسن كاظم حسن أمس في منطقة الجوف.
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