ضبط عمالة تخزن وجبات مدرسية في مسكنها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف 5 أفراد من العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة المهنية والصحية عمدوا إلى تحويل مسكن عاملين تابعين لإحدى الشركات الخاصة إلى مستودع لتخزين وتحضير وتوزيع الوجبات الغذائية على 15 منشأة تعليمية في الحاضرة وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية، ويعرض تلك المواد للتلف لينعكس سلبا على استهلاكها الآدمي.

وجرى ضبط ومصادرة 750 كجم من الأغذية وتطبيق الجزاءات استنادا للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين وإغلاق الموقع احترازيا، ويأتي ذلك ضمن خطط المتابعة الشاملة المستمرة والتي تنفذها البلديات التابعة للأمانة لدعم الجهود الرقابية ورصد مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة.