القبض على مقيم طعن أعضاء فرقة مسرحية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطاحت الأجهزة المنية في الرياض بمقيم يمني (33 عاما) اعتدى بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم لعرض حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بحي الملز بالرياض. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري، أن الأجهزة الأمنية، سيطرت على الجاني فور اقتحامه للمسرح، وضبط بحوزته (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية.



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