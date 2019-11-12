القبض على مواطن حرق عملة نقدية مزيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة قبضت الجهات الأمنية على مواطن حرق عملة نقدية مزيفة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة الرائد محمد الغامدي أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل، أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، وكان في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.



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