السعودية | بالصور.. إنقاذ صقر علق في برج للاتصالات بالرياض

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شكرا لقرائتكم بالصور.. إنقاذ صقر علق في برج للاتصالات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ رجال الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، صقراً علق في أحد أبراج الاتصالات جنوب الرياض.
وتلقى الدفاع المدني بلاغاً يفيد بوجود صقر عالق في أسلاك أحد الأبراج، ولم يستطع الحركة أو الطيران، فباشرت الوحدة المختصة البلاغ، وتم تحرير الصقر وتسليمه لصاحبه سليماً.
ولقي هذا الموقف إعجاب النشطاء، ووصفوا ما قام به أفراد الدفاع المدني بأنه عمل حضاري وإنساني نبيل.
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