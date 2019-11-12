الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً ببحريني في الجوف

نفذت وزارة الداخلية في منطقة الجوف اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيرًا بمدان بحريني؛ لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأوضح بيان للوزارة أن سلطات الأمن ألقت القبض على المدعو/ علي محسن كاظم حسن، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له.

وأضافت أنه أُحيل للمحكمة، فصدر بحقه صك شرعي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيُد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم.