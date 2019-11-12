نفذت وزارة الداخلية في منطقة الجوف اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيرًا بمدان بحريني؛ لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأوضح بيان للوزارة أن سلطات الأمن ألقت القبض على المدعو/ علي محسن كاظم حسن، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له.
وأضافت أنه أُحيل للمحكمة، فصدر بحقه صك شرعي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيُد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً ببحريني في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.