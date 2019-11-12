ثقافي / مدني حائل يناقش الاستعدادات لليوم العالمي للتطوع



حائل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

رأس مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان أمس اجتماعاً للاستعداد لليوم العالمي للتطوع هذا العام الذي يوافق الخامس من ديسمبر بحضور الجهات ذات العلاقة وذلك في صالة الاجتماعات بالمديرية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة العامة لتنفيذ الإحتفال بهذه المناسبة وذلك ضمن سعي الدفاع المدني لتعزيز العمل التطوعي في المجتمع السعودي في إطار أعمال الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات .

وأكد العميد الركيان ضرورة إبراز الأعمال التطوعية للأفراد والفرق وتكريمهم ليكون ذلك دافعاً لهم ومحفزاً لغيرهم للاشتراك والتسجيل في مجالات التطوع المتاحة .

// انتهـى //

19:41ت م

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