السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة ، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وعددًا من ضباط الشرطة.

واستعرض مدير شرطة الرياض التقرير السنوي المقدم لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وأبرز نتائجه والأعمال الميدانية واللجان المشتركة والإحصائيات العملية.

كما جرى خلال الاستقبال مناقشة المهام المشتركة بين الإمارة وشرطة المنطقة وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

// انتهى //

19:01ت م

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