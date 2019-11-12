

جنيف 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

يعقد مجلس حقوق الانسان غداً جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر، وهي العملية التي تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة مرة كل 4 سنوات.

ويرأس وفد مصر في المراجعة وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، ويقوم بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض مصر السنغال وفيجي والمملكة المتحدة وهذه هي الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، ويتناول وفدها في الجلسة الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة ، وآخر تطورات حقوق الإنسان في مصر.

// انتهى //

17:56ت م

0269





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجلس حقوق الانسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.