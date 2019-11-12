السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تبدأ في توزيع المساعدات النقدية لدعم اللاجئين في الأردن



عمّان 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم، عملية توزيع المساعدات النقدية لفصل الشتاء لمرة واحدة للاجئين في جميع مناطق الأردن.

وقالت المفوضية في بيان صحفي: إنها تستهدف في الأردن هذا العام ما يقرب من 400 ألف لاجئ سوري حوالي 96 ألف عائلة، و55 ألف من غير السوريين وحوالي 17,500 أسرة، بمساعدة نقدية لمساعدتهم على تلبية الاحتياجات العاجلة والمهمة مع بدء موسم الشتاء.

وأضافت أن المساعدة النقدية تهدف إلى تغطية أبرد شهور فصل الشتاء، ويتراوح متوسط المبلغ النقدي من 260 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد من الأسرة (66 دولاراً أمريكياً في الشهر) إلى 440 دولاراً أمريكياً لعائلة مكونة من 7 أفراد (110 دولارات شهرياً).

وأفادت أنه في شهر نوفمبر الجاري ستوزع المساعدات النقدية الشتوية على 60 ألف عائلة لاجئة تقريبا، كي يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه قبل بدء الطقس البارد، مبينة أنه إذا سمحت وفرة الأموال ستضيف المفوضية عائلات إضافية في شهر ديسمبر المقبل.

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17:52ت م

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