السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بالمعتمرين القادمين من فرنسا، والخدمات التي تقدمها المملكة في سبيل العناية بهم ليؤدوا مناسك العمرة في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

// انتهى //

17:48ت م

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