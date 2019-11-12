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النيابة العامة تقدم 700 قرينة ضد 18 متهمًا بالفساد
رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت النيابة العامة 700 مستند وقرينة ضد 18 شخصًا متهمين بعدد من قضايا الفساد المالي والإداري.
وقال مصدر مسؤول إن النيابة العامة قد وجهت تهمة الفساد بحق 18 متهمًا، اتهموا بعدد من قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة.
كما وجهت لهم النيابة اتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم، من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.
وقدمت النيابة العامة 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة تكشفت لها من خلال التحقيقات.
وطالبت النيابة العامة بإيقاع اشد العقوبات وفقًا لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي 43 الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطلبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.
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