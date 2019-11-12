الأحدب يتعامد فوق الكعبة ليل الخميس

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشهد سماء مكة المكرمة بعد منتصف ليل الخميس 17 ربيع الأول 1441 الموافق 14 نوفمبر عند الساعة 2:05:21 صباح الجمعة بتوقيت المملكة تعامد القمر الأحدب المتناقص فوق الكعبة المشرفة في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

قالت الجمعية الفلكية بجدة إنه في لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع 89.57.42 درجة وقرصه مضاء بنسبة 94 % بنور الشمس وعلى مسافة 385,918 كيلومترًا.

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وسيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة مثل العيوق والدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومجموعة نجوم الجوزاء.

ويمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة كما هو الحال مع تطبيقات الهواتف الذكية.

ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء، حيث يمكن للقاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لديهم في ذلك التوقيت حيث أن موقع القمر يشير إلى اتجاه مكة.

جدير بالذكر أن هذا التعامد هو الثالث والأخير للقمر بعد تعامد 17 يناير و 15 فبراير هذه السنة 2019.