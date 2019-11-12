مانشيني: الكفاءة ستعيد بالوتيلي للمنتخب وليس لونه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني أن استدعاء مهاجم بريشيا ماريو بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب سيكون على قاعدة الكفاءة وليس لتوجيه رسالة ضد العنصرية التي عانى منها اللاعب ذو البشرة السوداء.

وغاب بالوتيلي عن تشكيلة المنتخب لمباراتيه الأخيرتين بتصفيات كأس أوروبا 2020، على رغم دعوات مسؤولين كرويين إيطاليين لاستدعائه في رسالة ضد العنصرية.

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وقال مانشيني «عندما أستدعي مايو بالوتيلي سيكون لأنه يستحق ذلك، وليس بسبب لون البشرة، أعرف ماريو وأحبه، أشرفت عليه عندما كان شابا، لذا أعرفه تمام المعرفة».

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريال غرافينا قد دعا إلى ضم بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب التي ستحل ضيفة على البوسنة والهرسك في 15 نوفمبر الحالي، قبل أن تستضيف أرمينيا بعدها بثلاثة أيام ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وعد غرافينا أن استدعاء بالوتيلي (29 عاما) الغائب عن المنتخب منذ نحو عام، سيوجه رسالة رائعة بعدما عانى المهاجم خلال لقاء فريقه بريشيا أمام هيلاس فيرونا في المرحلة الـ11 من الدوري المحلي مطلع الشهر الحالي من الإهانات العنصرية المتكررة في الملاعب الإيطالية، ما دفعه إلى التلويح بترك الملعب.

وتطرق مانشيني الذي أشرف على بالوتيلي في إنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى مسألة العنصرية في ملاعب كرة القدم، معتبرا أن على الأخيرة أن توحد لا أن تدمر، أحب بالوتيلي وهو في سن بإمكانه أن يفعل الكثير، في حال تم استدعاؤه مجددا فسيحصل لأنه سيكون مفيدا للمنتخب، وليس لتوجيه رسالة».