السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:28 مساءً, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال ، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، والسكرتير أول بمكتب معاليه مهند البصراوي.

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