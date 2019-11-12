- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم ريما الجفالي أول سعودية تشارك في سباق دولي بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ريما الجفالي أول سعودية تشارك في سباق دولي بالمملكة
بعد رفع حظر القيادة..
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
ريما الجفالي ستصبح أول امرأة سعودية، تتسابق في مسابقة دولية داخل المملكة، بعد رفع حظر القيادة عن النساء في عام 2018.
حفرت ريما اسمها بالفعل حين شاركت في بطولة فورمولا 4 البريطانية، الآن تضيف لقائمة إنجازاتها الانضمام إلى جاكوار ريسينغ كسائق جاكوار I-PACE eTROPHY VIP، في الدرعية.
الفرق بين فورميلا 4 والدرعية:
على الرغم من أن الأشخاص من جميع أنحاء العالم يمكنهم المنافسة في فورمولا 4 البريطانية، إلا أنها لا تزال مسابقة وطنية وليست دولية، أما Jaguar I-Pace eTrophy في الدرعية، هي مسابقة دولية.
مشاركة ريما في الدرعية، ستجعلها أول امرأة سعودية تتنافس في سلسلة سباقات دولية، وأول من تفعل ذلك على أرض المملكة.
Jaguar I-PACE eTrophy هي سلسلة سباقات سيارات دولية خالية من الانبعاثات الكهربية، تتبع بطولة فورمولا- إي، فئة رياضة السيارات التي تستخدم السيارات الكهربائية فقط.
وعبرت ريما في تصريح لموقع jalopnik، عن دهشتها لمشاركتها في I-PACE، وحماسها الشديد، مضيفة أنه من الممتع أن ترى نفسها تتنافس مع المتسابقين المخضرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر ريما الجفالي أول سعودية تشارك في سباق دولي بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.