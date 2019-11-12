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ريما الجفالي أول سعودية تشارك في سباق دولي بالمملكة 

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2019-11-12

ريما الجفالي أول سعودية تشارك في سباق دولي بالمملكة 

بعد رفع حظر القيادة..

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

ريما الجفالي ستصبح أول امرأة سعودية، تتسابق في مسابقة دولية داخل المملكة، بعد رفع حظر القيادة عن النساء في عام 2018.

حفرت ريما اسمها بالفعل حين شاركت في بطولة فورمولا 4 البريطانية، الآن تضيف لقائمة إنجازاتها الانضمام إلى جاكوار ريسينغ كسائق جاكوار I-PACE eTROPHY VIP، في الدرعية.

الفرق بين فورميلا 4 والدرعية:

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على الرغم من أن الأشخاص من جميع أنحاء العالم يمكنهم المنافسة في فورمولا 4 البريطانية، إلا أنها لا تزال مسابقة وطنية وليست دولية، أما Jaguar I-Pace eTrophy في الدرعية، هي مسابقة دولية.

 مشاركة ريما في الدرعية، ستجعلها أول امرأة سعودية تتنافس في سلسلة سباقات دولية، وأول من تفعل ذلك على أرض المملكة.

Jaguar I-PACE eTrophy هي سلسلة سباقات سيارات دولية خالية من الانبعاثات الكهربية، تتبع بطولة فورمولا- إي، فئة السيارات التي تستخدم السيارات الكهربائية فقط.

وعبرت ريما في تصريح لموقع jalopnik، عن دهشتها لمشاركتها في I-PACE، وحماسها الشديد، مضيفة أنه من الممتع أن ترى نفسها تتنافس مع المتسابقين المخضرمين.

 

 

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