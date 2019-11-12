شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: 3 وفيات و12 إصابة في حادثتين منفصلتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 6:03 صباحاً بلاغاً عن وجود حادثة تصادم بين مركبتين إحداهما تعرضت لانقلاب بعد التصادم، ما نتج عن ذلك بعض الإصابات وحالة وفاة.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي أن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغ الحادثة الواقعة على طريق وادي وج تحديداً بعد كبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار. وتابع الثبيتي: أن الحادثة عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما نتج عن ذلك وفاة وإصابة 4 أشخاص بإصابات مستقرة، نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى طريق الرميدة وقعت حادثة تصادم بين 5 مركبات، منها مركبة تقل طالبات، وذلك عند الساعة 7:51 صباحاً. وقال الثبيتي: في حين ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حالتي وفاة و8 إصابات مستقرة، بينها 6 طالبات نتيجة اصطدام 5 مركبات، وعلى الفور تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلها إلى مستشفى الملك فيصل.