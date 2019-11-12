شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية: القبض على ثلاثيني ارتكب 14 جريمة سرقة بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ( 14 ) جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.