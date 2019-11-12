توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات بَرَد ورياح.
وقال “الحصيني”: ستهطل الأمطار اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء، إلى ظهر الأربعاء على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.
وتواصلت خلال الساعات الماضية تنبيهات “الأرصاد” لحالات أمطار متفاوتة ومتفرقة بمناطق عدة تلتها تحذيرات وإرشادات من الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف تفاصيل الـ24 ساعة القادمة.. أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق بالمملكة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.