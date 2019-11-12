الحصيني يكشف تفاصيل الـ24 ساعة القادمة.. أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق بالمملكة !

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات بَرَد ورياح.

وقال “الحصيني”: ستهطل الأمطار اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء، إلى ظهر الأربعاء على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.

وتواصلت خلال الساعات الماضية تنبيهات “الأرصاد” لحالات أمطار متفاوتة ومتفرقة بمناطق عدة تلتها تحذيرات وإرشادات من الدفاع المدني.