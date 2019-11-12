السعودية اليوم / وكيل وزارة الحرس الوطني يستقبل نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري أمس , معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبو اثنين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بمبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعقدها وزارة الحرس الوطني للتكامل مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

حضر اللقاء معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، ووكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبد اللطيف الحارثي، وعدد من مسؤولي وزارة الحرس الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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16:01ت م

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