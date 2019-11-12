السعودية اليوم / وزير الري السوداني يلتقي وفداً من خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة



الخرطوم 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير الري والموارد المائية السوداني بروفيسر ياسر عباس بمكتبه اليوم، وفد خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" برئاسة المدير العام رفيق علي صالح الذي يزور الخرطوم حالياً.

وقدم رئيس الوفد للوزير تنويرا -فنيا- للدراسة المتعلقة بالخارطة المثلى لاستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية للمرحلة الأولى لولايات نهر النيل, الشمالية، الخرطوم، إلى جانب المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة المركز.

وتقدم المركز العربي بمقترح لإنفاذ برنامجين لحصاد المياه كنموذج إلى جانب الإهتمام بالجانب الزراعي في إنفاذ مشاريع حيوية تهتم بتنوع المحاصيل الزراعية خاصة بعد المتغيرات التي تحدث في المناخ.

وأمن الطرفان على قيام خمسة مشروعات حصاد مياه وفق الدراسات المعدة من جهات الاختصاص بالوزارة على أن يتم تنفيذ مشروعين بواسطة المركز وثلاثة بواسطة الوزارة خلال عام من الآن.

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16:00ت م

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