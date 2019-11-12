السعودية اليوم / وزارة الصحة تواصل تقديم خدماتها في الأماكن الجبلية عبر فرق الطبابة السيارة



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

تواصل فرق الطبابة السيارة وهي إحدى مبادرات وزارة الصحة تنفيذ مهامها لخدمة المواطنين حيث تقوم تلك الفرق بالتوجه إلى الأماكن الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها ويصعب على الأهالي الوصول لأقرب مركز صحي حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتنفذ حملات التطعيم والتوعية الصحية لسكان تلك المناطق وذلك في إطار مبادرة التمكين المجتمعي.

وتهدف المبادرة إلى تمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة، من خلال منحهم دورًا قياديًّا لصياغة المشاكل الصحية التي يوجهونها داخل الحي، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات، والعمل على تنفيذها جنبًا إلى جنب مع المركز الصحي داخل الحي، تحقيقًا لعمق الدور الريادي للرعاية الصحية الأولية، التي تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع .

وتُمكن الوزارة المستفيدين من إستعراض فِرَق التمكين المجتمعي الأقرب إليهم ، وما عليهم حينها سوى التواصل مع أو التوجه إلى المركز الصحي المفعِّل لهذه الفِرَق في الحي الذي تقيم فيه أو الأقرب له من أجل التسجيل في الفريق كعضو أو متطوع، كما يمكن مشاهدة مشروعات الفِرَق وانشطتها والتواصل معها عبر وسم # فتحنا_الأبواب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة نشرت عبر حسابها في "تويتر" فيديو يتحدث بإيجاز عن فرق الطبابة السيارة في إحدى مناطق المملكة وماتقوم به من مهام وواجبات لتوفير الرعاية الصحية لسكان المناطق الجبلية والوعرة التي يصعب الوصول اليها والتعريف بالدور الرائد لفرق الطبابة السيارة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية.

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15:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.