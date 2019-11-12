السعودية اليوم / مدير تعليم الخرج يتفقد عددا من مدارس السيح



السيح 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

تفقد مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم ، عدداً من مدارس التعليم العام في مدينة السيح .

واستهدفت الجولة التفقدية التي شارك فيها عدد من قيادات الإشراف التربوي ، الوقوف على سير العمل في المدارس ومتابعة الانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي ، ومتابعة دور المدارس في رصد مؤشرات منظومة نواتج التعليم.

// انتهى //

15:53ت م

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