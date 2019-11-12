السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية : القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر لارتكاب جرائم سرقة بالدمام // للصحف //



الدمام 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ( ١٤ ) جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن .

// انتهى // // للصحف //

15:31ت م

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