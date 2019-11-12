السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث عدد من الموضوعات المشتركة ببين البلدين الشقيقين .

// انتهى //

15:30ت م

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