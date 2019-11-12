دعوة المتقدمين على وظائف وزارة الاتصالات للمقابلة

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - واس

دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المرشحين المتقدمين للشواغر الوظيفية على لائحتي بند الأجور والمستخدمين والمعلن عنها سابقًا لإجراء المقابلة الشخصية حسب اليوم والوقت والمكان المحدد لكل مرشح حسب التفاصيل، مشيرة إلى ضرورة اصطحابهم السيرة الذاتية للمرشح (نسخة محدّثة)،و أصل الهوية الوطنية،وأصل رخصة القيادة سارية المفعول للرجال، وصورة المؤهل العلمي (الثانوية العامة فما دون) وأصل المؤهل للمطابقة.

وأكدت الوزارة أن من لم يَحضر المقابلة الشخصية أو لم يُحضر أصول الوثائق لن يتم النظر في طلبه وسيعتبر ذلك عدولًا منه في الترشح على الوظيفة، لافتة إلى أن الحضور لإجراء المقابلة الشخصية هو للمفاضلة بين المرشحين ولا يعد قبولًا نهائيًا، مشيرة إلى أن مقر المقابلة الشخصية هو مقر الوزارة بحي النخيل مجمع الرائدة المدينة الرقمية بوابة رقم (1) تقاطع طريق، مشيرة إلى أن أوقات المقابلة الشخصية من الساعة (9:00ص ) وحتى الساعة (1:00م).

وللاطلاع على الأسماء المرشحة زيارة موقع الوزارة الإلكتروني (هنا)







