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2019-11-12 فيديو من الذاكرة.. زيارة الفيصل لمحمية المحازة متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو لزيارة الأمير سعود الفيصل رحمه الله لمحمية محازة الصيد. Advertisements وعلقت الهيئة عبر حسابها الرسمي، على المقطع بقولها، من ذاكرة الحياة الفطرية، قافلة الحياة الفطرية وثقته خلاله زيارة الأمير سعود الفيصل رحمه الله لمحمية محازة الصيد.







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