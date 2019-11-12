شكرا لقرائتكم التقاعد: نظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12 التقاعد: نظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي. جاء ذلك في تغريدة على حساب المؤسسة للتقاعد عبر “تويتر”، عبر وسم “أنظمة تقاعدية”. وقالت المؤسسة العامة للتقاعد إن الوظائف الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا تؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.







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