شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط مواطناً قام بحرق عملة نقدية مزيّفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنهُ بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة. وبمباشرة إجراءات البحث والاستدلال، فقد أسفرت - بفضلٍ من الله -، عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه، والله الهادي إلى سواء السبيل.



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