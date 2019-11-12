شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يقلد العقيل رتبة لواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الرُتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل. وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة اللواء العقيل، سائلاً الله له التوفيق والسداد، فيما عبر قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدا أنها ستكون عوناً له لخدمة الدين والوطن والقيادة.



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