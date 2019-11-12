شكرا لقرائتكم خبر عن «المحكمة الجزائية»: السجن والابعاد لـ 38 متهما انتهجوا التكفير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا لـ 38 متهما من مجموع 41 متهما، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم، أبرزها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، إنشاء أحدهم تنظيم إرهابي سري أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامة بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة 25 عاما، و المدعى عليه الثاني بالسجن مدة 20 عاما، و المدعى الثالث بالسجن مدة 15 عاما، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمُدَد متفاوتة من 12 عاما وستة أشهر حتى سنتين وستة أشهر والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.