السعودية | السجن والإبعاد لـ 38 متهماً بالإرهاب في السعودية

شكرا لقرائتكم السجن والإبعاد لـ 38 متهماً بالإرهاب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، حكماً ابتدائياً لـ 38 متهماً من مجموع 41 متهما، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم، أبرزها انتهاج منهج متطرف مخالف للكتاب والسنة وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإنشاء أحدهم تنظيما إرهابيا سريا أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة 25 عاماً، والمدعى عليه الثاني بالسجن مدة 20 عاما، والمدعى الثالث بالسجن مدة 15 عاماً، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن ما بين سنتين وستة أشهر وحتى 12عاماً وستة أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.