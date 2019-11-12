السعودية | ثعبان يتسبب بإخلاء معمل في جامعة طيبة

كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة تلقت بلاغاً من قبل شطر الطالبات الأحد، يفيد بالعثور على ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي، وتم متابعة الأمر عقب إجلاء الطالبات من خلال أستاذة المقرر.

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وقالت الجامعة في بيان إنه "تبين أن إحدى الطالبات جلبت ثعبان حقول من نوع (أبو سيور) غير السام ومنزوع الأنياب ومستورد من خارج السعودية، اشترته من أحد المتاجر بالمدينة، من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، وتسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون حدوث أي إصابات".

كما أشارت إلى أن الجهات المختصة عملت على زيارة المتجر للتأكد من صحة المعلومات، مؤكدة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، وأنها حريصة على سلامة الطلاب والطالبات بما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر.

إلى ذلك أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون التواصل مع الجامعة، والتأكد من صحة المعلومات.