السعودية | طلال مداح في ليلة البدر.. بتقنية "الهولوغرام"

شكرا لقرائتكم طلال مداح في ليلة البدر.. بتقنية "الهولوغرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تترقب الأوساط الثقافية والفنية في السعودية، مساء الثلاثاء، ليلة تكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن، وذلك لإسهاماته في صناعة الفن وإثراء القصيدة المحكية والمغناة منذ 50 عاماً إلى اليوم.

ويشارك في ليلة البدر عدد من نجوم الأغنية، يتقدمهم فنان العرب، محمد عبده، الذي شكل ثنائية مهمة مع البدر، تكللت بعدد من الروائع الطربية.

Advertisements

ومن المفاجآت التي ستقدمها الحفلة التي استعدت لها الهيئة العامة للترفيه مبكراً، هي غناء الفنان الراحل، طلال مداح، على المسرح بتقنية الهولوغرام. وقد جمعته مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن مسيرة فنية خالدة، أنتجت مجموعة من الأعمال الكبيرة مثل "عطني المحبة" و"زمان الصمت" و"عشقت الليل" و"قصت ظفايرها" و"ليلة تمرين".

كما يعتبر الأمير بدر أحد الشعراء الذين ساهموا في وصول المفردة والأغنية السعودية إلى العالم العربي منذ وقت مبكر، وهو أحد القلة الذين أدخلوا الشعر الحداثي بتركيباته ورمزيته إلى الأغنية، ونجح في ذلك عبر أغنية "أرفض المسافة" التي رأى بأنها أعطت فنان العرب الجرأة ليغني بعدها رائعة بدر شاكر السياب "أنشودة المطر".

إلى ذلك، يعتبر هذا التكريم هو الثالث الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات "موسم الرياض" بعد تكريم الأمير عبدالرحمن بن مساعد والملحن سهم.