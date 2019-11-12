أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12/11/2019… وعيار 24 يسجل 175.04 ريال سعودي

يزداد البحث يوميا وباستمرار عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، وتحديدا بعد التغييرات التي طرأت على أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، لأن الذهب بالنسبة للكثيرون استثمار كبير ومربح جدا كما أنه يستخدم للزينة، وسوف نستعرض عليكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/11/2019 في السعودية:

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، تراجع طفيف في أعيرة الذهب المتداولة في السعودية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 175.04 ريال مقابل 46.67 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 160.45 ريال مقابل 42.78 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 153.16ريال مقابل 35.07 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 131.28 ريال مقابل 35.00 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 102.11 ريال مقابل 27.23 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 87.52 ريال مقابل 23.34 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.225 ريال مقابل 326.71 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 175.036 ريال مقابل 46.672 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.444 ريال مقابل 1.452 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين.