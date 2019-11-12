على أحد الحسابات الشهيرة على موقع تويتر أرسلت فتاة سعودية رسالة تكشف فيها عن ظروفها العائلية الصعبة وتستفسر فيها عن الأماكن التي تبيع تجهيزات الزواج بسعر رخيص لعدم قدرتها على الشراء من الأماكن غالية الأسعار وذلك لأن مهرها لا يتعدى 25 ألف ريال.
وبطريقة غير متوقعة إنهالت عليها عروض مجانية لتجهيزها للزواج ليس فقط من المملكة ولكن وصل الأمر إلى مملكة البحرين.
أحد المتاجر الشهيرة بالمملكة قدم لها كوبون خصم بينما تكفل أحد المغردين بفستان الزفاف ومغرد أخر تكفل بحلاقة العريس، ومغردة قدمت لها ميكف الزفاف بسعر رمزي، وغيرها من عشرات العروض التى تتضمن أقامة مجانية لقضاء شهر العسل.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة سعودية تستفسر عن أماكن رخيصة لتجهيزات الزواج.. فإنهالت عليها عروض بطريقة غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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