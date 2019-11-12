انتقادات لاذعة ضد فوز العتيبي بعد تصريحاتها المسيئة للرجل الشرقي

واجهت الناشطة فوز العتيبي، سيلا من الانتقادات بسبب تصريحاتها الأخيرة والتي اعتبرها البعض، ” مسيئة ” للرجل الشرقي، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج.
وقالت فوز العتيبي، في لقاء متلفز لها، إنها كسرت القاعدة وتزوجت رجلًا شرقيًا من السعودية، إلا أن زوجها لا يحمل أفكار الرجل الشرقي ويمنحها حريتها الخاصة، لأنها ضد أفكار الرجل الشرقي.
وأثارت تصريحات العتيبي الكثير من الجدل، حيث هاجمها الكثيرون ومن بينهم متابعة سخرت من زوجها لعدم غيرته عليها، قائلة: إحنا مبسوطين مالك شغل.
يُذكر أن فوز العتيبي، فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال، وعدم الزواج عليها.
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