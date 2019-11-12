تُباشر الجهات المعنية والإسعافية حاليًا، حادث تَصَادم لخمس مركبات بقرى الزوران بمحافظة الطائف؛ منها حافلة نقل طالبات جامعة الطائف؛ مما تَسَبّب في وفاة شخصين وإصابة عدد من الطالبات، تراوحت إصابتهن بين الخفيفة والمتوسطة. وساهم عدم ازدواجية الطريق والتجاوز الخاطئ في وقوع الحادث.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بينهم حافلة طالبات.. تَصادم خماسي يخلّف حالتيْ وفاة وعدة إصابات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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