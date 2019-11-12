وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان تطورات محلية وإقليمية

أوضحت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، بحث هاتفيًّا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع بالعراق والأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن «وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحثا خلاله سبل تدعيم العلاقات بين بغداد والرياض بما يساهم في تلبية تطلعات البلدين»، وتابع البيان أن الحكيم استعرض «تطورات الأوضاع في العراق، والحزم الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين».

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن الوزيرين «بحثا عددًا من قضايا المنطقة التي تحظى باهتمام الجانبين، وضرورة الدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة».