وثيقة «سامبا كابيتال» تحدد موعد الإعلان عن «السعر النهائي» لطرح أرامكو

أظهرت وثيقة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي لطرح جزء من أسهم «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام في 5 ديسمبر المقبل.

وكشفت الوثيقة الصادرة عن مدير الاكتتاب بنك الاستثمار سامبا كابيتال، اليوم الثلاثاء؛ أنه سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم 5 ديسمبر 2019.

وأوضحت أيضًا أنه سيتم تحديد النطاق السعري لاكتتاب الشركة، الأحد المقبل 17 نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر لطرح الشركة اعتبارًا من 17 نوفمبر 2019، وتستمر إلى 4 ديسمبر 2019 لشريحة المؤسسات.

كما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 من الشهر ذاته.

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وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري، وسيتم تخصيص 0.5% كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة للمكتتبين الأفراد.

وقالت أرامكو في نشرتها، إن الطرح الخاص بالأفراد يستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العلاقة.

وذكرت أنه سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب إن وجد في موعدٍ أقصاه الخميس 12 ديسمبر 2019م.