الاتصالات وتقنية المعلومات تدعو المتقدمين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين لإجراء المقابلة الشخصية

دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المرشحين، المتقدمين للشواغر الوظيفية على لائحتي بند الأجور والمستخدمين والمعلن عنها سابقاً لإجراء المقابلة الشخصية حسب اليوم والوقت والمكان المحدد لكل مرشح حسب التفاصيل ادناه، مع ضرورة اصطحابهم الوثائق التالية :

- السيرة الذاتية للمرشح (نسخة محدّثة)

- أصل الهوية الوطنية

- أصل رخصة القيادة سارية المفعول للرجال

- صورة المؤهل العلمي (الثانوية العامة فما دون) وأصل المؤهل للمطابقة

ونوهت الوزارة، أن من لم يَحضر المقابلة الشخصية أو لم يُحضر أصول الوثائق لن يتم النظر في طلبه وسيعتبر ذلك عدولاً منه في الترشح على الوظيفة، كما أن الحضور لإجراء المقابلة الشخصية هو للمفاضلة بين المرشحين ولا يعد قبولاً نهائياً

مقر ومواعيد المقابلات الشخصية

- مقر المقابلة الشخصية: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحي النخيل مجمع الرائدة المدينة الرقمية بوابة رقم (1) تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مع طريق التخصصي

- اوقات المقابلة الشخصية لكافة أيام المقابلات:

من الساعة (9:00 صباحا - 13:00 مساء

أسماء المرشحين للمقابلة وأيام المقابلة الشخصية:

- المجموعة الأولى ( يوم الأثنين 21/3/1441هـ الموافق 18/11/2019م)

مصلح غازي مدهوس العتيبي

حمد محمد حمد جعفري

رجاء محسن فتيني عبدالله

محمد حسين احمد معكش

عبدالله عايض إبراهيم العاطف

يوسف احمد محمد الطهماز

عبدالله مرعي سمري القحطاني

عبدالرحمن علي سعد الشهراني

سامي فرج مشعل العتيبي

مطر نشاء مطر العميري

سعود شليويح جبير المطيري

سلطان حسين سعيد الهاجري

عيسى نويفع سفران الروقي

عبدالله وقيان هذال آل وقيان

ماهر صالح احمد الحبشي

سلطان حمد حمود القحطاني

سامي صقر حميد العتيبي

عبدالله مشعل عايض العتيبي

يزيد خالد عبدالرحمن المرداس

عبدالرحمن محمد عبده طاقعي

عبدالحميد عايض تواب الكرمشي

مبارك هادي مبارك العرجاني

نواف منصور عبدالكريم الدريويش

هادي يحيى علي مجعدل

محمد بريكان عبدالرحمن الشيباني

منيف فرح دحيم المطيري

شبيب شايع مبارك الدوسري

المجموعة الثانية ( يوم الثلاثاء 22/3/1441هـ الموافق 19/11/2019م)

علي محمد علي عسيري

فهد محمد فهد البحيري

فهد سعد شرهان الشمري

مسفر مبخوت صالح الصيعري

نايف شباب مسيفر العتيبي

احمد سعود سعد الدوسري

محمد سلطان عبدالله السبيعي

خالد حمد عبدالله آل دعير

حمد سعد حمد النغيمش

قاسم عبده يحيى خبراني

عبدالله علي محمد العلياني

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عبدالعزيز غصاب ريحان اليامي

بدر عبدالله ناصر الصايغ

يحي علي قاسم قرادي

خالد محمد محسن القحطاني

عقيل مقبول علي حكمي

سلطان مطر مهدي الراشد

محمد علي عبدالله المقيرشه

راشد فهيد عواض المطيري

عايض ناصر عايض القحطاني

تركي ناصر جمعان خلوفة

فواز طويلع عوده البلوي

عبدالاله صالح سليمان النفيسه

سعود سعد زايد المطيري

سلطان مسلط بادي العتيبي

عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن العزاز

فياض ساير فياض العنزي

المجموعة الثالثة ( يوم الأربعاء 23/3/1441هـ الموافق 20/11/2019م)

زينب حتات غرم الله الزهراني

تهاني نحيان غصن العتيبي

تركية عايض محمد الأسمري

أمجاد إبراهيم راشد العلي

أحلام مبارك جرمان العنزي

زينه سعيد هقشه الضويلع

طيباء خالد محمد الحبشي

نوره بندر مدعج المطيري

فاطمة سراج احمد الحارثي

عهود مسعود غازي العتيبي

حنان مسعود عبدالله العتيبي

ايمان نائف محمد العتيبي

حصة خالد عيسى الدهيش

أحلام يحيى محمد الحازمي

موضي عقيل عبدالرحمن العتيبي

سهام سعد عبدالله الأسمري

نوره عايض حمد القحطاني

هند احمد يحيى عطيف

لمياء فهد محمد العثيمين

ريم سعيد هادي القحطاني

هديل عبدالله موسى الطاسان

منى مسيفر مسفر العتيبي

علياء دالة خلف العفنان

لولوة إبراهيم حمد العطا الله

حنان سعود العيدان

منى مبارك عبدالهادي الدوسري

حصة عثمان ابراهيم البدر

سهام إبراهيم سريع العتيبي

بسمه سعد إبراهيم الجميعة

بدور يحيى فهد الهديان

شماء عبدالله سالم القريني

نهى ناصر عبدالله المسباح