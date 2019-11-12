عاجل-أحكام بالسجن بحق 38 متهما بالنهج التكفيري وتمويل الإرهاب

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق 38 متهماً من مجموع 41 متهماً وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم أبرزها:

1- انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال امنها.

2- تمويل الإرهاب والإعمال الإرهابية.

3- إنشاء أحدهم تنظيم إرهابي سري أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامة بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم يهدف للإخلال بالأمن الداخلي.

4- إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة 25 سنة، والمدعى عليه الثاني بالسجن مدة 20 سنة، و المدعى الثالث بالسجن مدة 15 سنة، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة من 12 سنة و6 أشهر حتى سنتين وستة أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.