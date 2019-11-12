

طريف 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

نظم مكتب تعليم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حلقة نقاش مع أولياء الأمور بمدرسة علي بن أبي طالب المتوسطة للبنين ضمن مبادرة "ارتقاء " التي تنظمها وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع .

يذكر أن الحلقة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأسرة في تحسين العملية التعليمية والتربوية، وحلقات النقاش شملت عدداً من مدارس البنين بالمحافظة.

// انتهى //

14:43ت م

0166





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب تعليم طريف يُنظم حلقة نقاش مع أولياء الأمور بـ" مبادرة ارتقاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.