السعودية اليوم / محافظ الخفجي يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة



الدمام 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

رأس محافظ الخفجي رئيس المجلس المحلي بالمحافظة محمد بن سلطان الهزاع أمس اجتماع المجلس المحلي الأول للعام الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واستعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والسبل الكفيلة بسرعة إنجازها في الوقت المحدد لها، إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

// انتهى //

14:40ت م

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