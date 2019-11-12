السعودية اليوم / انطلاق برنامج المرشدين الجدد بتعليم حائل



حائل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة النشاط الطلابي اليوم برنامج المرشدين الجدد الذي يستهدف المترشحين حديثًا للعمل بالإرشاد الطلابي و يستمر ثلاثة أيام ، وذلك بقاعة بيت الطالب .

وأكد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية مجول بن كريم العنزي خلال البرنامج على الدور المحوري والرئيسي للمرشد الطلابي في العملية التعليمية ودوره في توجيه الطلاب وإرشادهم وتنمية القيم الخلقية ومعرفة قدراتهم والتغلب على ما يواجههم من صعوبات، والارتقاء بمستوى طموحهم ، متمنيًا لهم بداية موفقة لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز إن شاء الله.

من جهته أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد فواز بن عبدالله النعام أهمية بناء العلاقة الإيجابية بين المرشد الطلابي والمجتمع المدرسي بشكل عام والطالب على وجه الخصوص ودور المرشد في البرامج الإرشادية الوقائية منها والعلاجية.

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14:39ت م

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