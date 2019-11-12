السعودية اليوم / محافظ المذنب المكلف يرأس اجتماع المجلس المحلي بدورته الثالثة



المذنب 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

رأس محافظ المذنب المكلف ، رئيس المجلس المحلي بالمحافظة عبدالرحمن بن عوده السعوي اليوم, اجتماع المجلس المحلي بدورته الثالثة للعام المالي 1440-1441هـ ، بحضور أعضاء المجلس ، وذلك بصالة الاجتماعات بديوان المحافظة.

واستضافت الجلسة أمين عام لجنة تنمية الإستثمار بمجلس بمنطقة القصيم الدكتور يوسف بن عبدالله العريني ، وفريق العمل المرافق له .

واستعرض الاجتماع الفرص الإستثمارية بالمحافظة وفقا لرؤى المحافظه والجهات الحكومية ذات الإختصاص بها ومرئيات اللجنة ،، والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، والسبل الكفيلة بسرعة إنجازها في الوقت المحدد لها , إنفاذاً لتوجيهات سمو صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة .

// انتهى //

14:33ت م

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