السعودية اليوم / بلدي الأحساء يطلع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل والمشروعات التي قامت بها



الجبيل الصناعية 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

زار وفد من المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، أمس، الهيئة الملكية بالجبيل يتقدمهم رئيس المجلس البلدي الدكتور احمد البوعلى للاطلاع على تجربة الهيئة وما تتميز به من بنية تحتية تتفرد بها والاستفادة من الخبرات العالمية التراكمية التي تتملكها الهيئة الملكية .

وتجول أعضاء الوفد في أجنحة معرض مركز الزوار بالهيئة اطلعوا خلالها على النماذج والصور والمجسمات للمشروعات التي قامت بها الهيئة الملكية بالجبيل، وتعرفوا على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية.

وأكد الدكتور البوعلي، خلال الزيارة أن مدينة الجبيل الصناعية مدينة نموذجية وصديقة للبيئة، وهي من أكثر المدن تطوراً وتميزاً، وتجانس خدماتها ومميزاتها المتفردة بوجود الكود الشامل والأنسنة بالمدينة، حيث يعيش ذوي الاحتياجات الخاصة كالشخص العادي نتيجة التجهيزات والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الذوق والتنسيق والرقي بشكل لافت للنظر في الإنارة والشوارع والتشجير والأماكن المخصصة للمشي، وأشياء تنم عن العمل المستقبلي لهذه المدينة، لافتاً لما لهذه الزيارة من أثر في تطوير خطط المجلس المستقبلية ونقل هذه التجربة سواء مع الأمانة أو غيرها.

من جانبه، نوه نائب رئيس المجلس مصطفى بن على الحميد، بالمواصفات العالمية المميزة التي تتمتع بها مدينة الجبيل الصناعية، مشيراً الى أن المجلس قدم دعوة لمسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل لزيارة محافظة الأحساء والاجتماع مع مسؤولي المجلس البلدي بالأحساء.

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14:27ت م

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