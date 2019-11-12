

ظهران الجنوب 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

نظمت شركة تطوير اليوم لقاء التحول الرقمي “ مهارات القرن 21 " بمقر إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ، بحضور وكيل وزارة التعليم الدكتور حمد بن سعود المقبل و مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سعيد الوادعي و مساعد مدير التعليم للشئون المدرسية طارق فرحان والعديد من رؤساء الأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة المدارس.

وبدأ اللقاء بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للمساعد للشؤون التعليمية، أوضح خلالها أن إدارة تعليم ظهران الجنوب طبقت التحول الرقمي على مدارس المحافظة شملت في مرحلتها الأولى 9 مدارس وعدد 20 مشرفا ومشرفة وعدد 200 معلم ومعلمة وعدد 1524 طالبًا وطالبة، تلا ذلك جلسات أدارها المتحدث الرئيسي الدكتور عبدالرحمن فهد المطرف عن كيفية التحول الرقمي ودوره في الرقي بالعملية التعليمية ، ثم استمع لاستفسارات الحضور ، ثم قدم الجلسة الثانية المعلم سليمان الصيعري من منطقة تبوك حول التحول الرقمي وأثره على مخرجات العملية التعليمية، ثم فتح باب النقاش للحضور .

// انتهى //

14:25ت م

0150





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التحول الرقمي" لقاء بتعليم ظهران الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.