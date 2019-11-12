السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة



سكاكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثاً، العميد فلاح بن محمد المسردي.

ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد في بداية اللقاء بالعميد المسردي، مقدما له التهنئة بهذه الثقة وتعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.

واستمع سموه خلال اللقاء عن الاستعدادات التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة مع بداية موسم هطول الأمطار.

وقدم العميد فلاح المسردي شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على حسن الاستقبال ، مبينا أن توجيهات سموه محل تقديره واهتمامه .

// انتهى //

14:23ت م

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